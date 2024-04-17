В Украине могут ограничить электроснабжение промышленности и бизнеса

В Украине завтра, 18 апреля, могут ограничить электроснабжение промышленности и бизнеса. Причиной этого является дефицит мощности в системе.
Украина имеет дефицит мощности в энергосистеме
В "Укрэнерго" отмечают, что контролируемые ограничения электроснабжения могут применяться с 08:00 до 20:00.
Объем ограничений незначителен, они не будут применяться для объектов критической инфраструктуры и ОПК.
Необходимость ограничения энергоснабжения — следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности.
О возможных ограничениях электроснабжения написал и гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.
Таков небольшой тест нашей командной работы. Давайте попробуем завтра пройти денек без ограничений.
Ракетные обстрелы Украины Россией
Российские оккупанты с марта усиленно обстреливают территорию Украины. Их целями чаще всего становятся объекты энергетической инфраструктуры.
Также в этот же день россияне нанесли ракетный удар по ТЭЦ и трансформаторной подстанции в Харьковской области. В Харькове у большинства потребителей отключали свет.
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