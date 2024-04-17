В Украине могут ограничить электроснабжение промышленности и бизнеса

В Украине завтра, 18 апреля, могут ограничить электроснабжение промышленности и бизнеса. Причиной этого является дефицит мощности в системе.

Украина имеет дефицит мощности в энергосистеме

В "Укрэнерго" отмечают, что контролируемые ограничения электроснабжения могут применяться с 08:00 до 20:00.

Они будут использованы равномерно для бизнеса и промышленных компаний во всех регионах Украины. Поделиться

Объем ограничений незначителен, они не будут применяться для объектов критической инфраструктуры и ОПК.

Необходимость ограничения энергоснабжения — следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности.

О возможных ограничениях электроснабжения написал и гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Не думал, что так скоро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить поколения + импорта. Поэтому, чтобы не дойти до ограничений, предлагаю всем (как населению, так и бизнесу) экономно пользоваться светом с 19 до 22, а стирку и пылесосение перенести на другие часы. Сергей Коваленко Гендиректор энергокомпании Yasno

Таков небольшой тест нашей командной работы. Давайте попробуем завтра пройти денек без ограничений.

Ракетные обстрелы Украины Россией

Российские оккупанты с марта усиленно обстреливают территорию Украины. Их целями чаще всего становятся объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, 11 апреля враг ударил несколькими крылатыми ракетами Х-69 по Трипольской ТЭС. В результате станция была разрушена. Поделиться

Также в этот же день россияне нанесли ракетный удар по ТЭЦ и трансформаторной подстанции в Харьковской области. В Харькове у большинства потребителей отключали свет.