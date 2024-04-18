В Украине применят графики отключения света из-за дефицита электроэнергии

Из-за дефицита в энергосистеме 18 апреля в отношении бизнеса и промышленности могут применяться графики ограничений мощности.
В Украине зафиксировали дефицит электроэнергии
Как отмечается, с 18.00 до 22.00 для бизнеса и промышленности применят графики ограничения мощности .
Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.
Графики отключений для потребителей действуют в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге и на Донетчине.
Украинцев просят максимально осмотрительно использовать электроэнергию в пиковые часы с 19:00 до 22:00, а промышленность максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники питания.
Из-за непогоды обесточены 5 населенных пунктов в Киевской и Сумской областях. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях, а из-за технологических нарушений — в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях.
Что известно об атаке РФ на украинскую энергетику
Во время массированного обстрела Украины в ночь на 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области. ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В него входят:
Змиевская ТЭС Харьковской области;
Трипольская ТЭС Киевской области;
Углегорская ТЭС в Донецкой области.
22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове произошел блекаут.
Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения .
В ночь на 29 марта Россия нанесла масштабный ракетный авиаудар. по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Тогда повредило энергоинфраструктуру в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.
По оценкам Центра исследований энергетики, в июле-августе можно ожидать жестких ограничений для потребителей. после последних атак на энергетику.
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