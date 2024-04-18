В Украине применят графики отключения света из-за дефицита электроэнергии
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине применят графики отключения света из-за дефицита электроэнергии

свет
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Источник:  Укрэнерго

Из-за дефицита в энергосистеме 18 апреля в отношении бизнеса и промышленности могут применяться графики ограничений мощности.

В Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

Как отмечается, с 18.00 до 22.00 для бизнеса и промышленности применят графики ограничения мощности .

Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

Графики отключений для потребителей действуют в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге и на Донетчине.

Украинцев просят максимально осмотрительно использовать электроэнергию в пиковые часы с 19:00 до 22:00, а промышленность максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники питания.

Из-за непогоды обесточены 5 населенных пунктов в Киевской и Сумской областях. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях, а из-за технологических нарушений — в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях.

Что известно об атаке РФ на украинскую энергетику

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области. ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В него входят:

  • Змиевская ТЭС Харьковской области;

  • Трипольская ТЭС Киевской области;

  • Углегорская ТЭС в Донецкой области.

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове произошел блекаут.

Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения .

В ночь на 29 марта Россия нанесла масштабный ракетный авиаудар. по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Тогда повредило энергоинфраструктуру в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.

По оценкам Центра исследований энергетики, в июле-августе можно ожидать жестких ограничений для потребителей. после последних атак на энергетику.

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