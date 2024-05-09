Аналитики назвали ключевые причины недавних ракетных атак РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики назвали ключевые причины недавних ракетных атак РФ на Украину

дснс
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Источник:  ISW

Последними ударами РФ пытается поразить энергосистему и истощенную ПВО Украины перед прибытием американской помощи в сфере безопасности.

Какова цель последних массированных атак РФ на Украину

Отмечается, что обстрел в ночь на 8 мая был пятым масштабным ударом российских ракет и беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года.

Таким образом, российские военные пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы разрушить энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал страны.

В ISW предполагают, что Россия продолжит массированные удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, ведь украинские силы ПВО будут ослаблены получением американских систем и других средств противовоздушной обороны.

В последние недели российские войска также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи (GLOC) и ограничить поток запланированной для фронта американской помощи в сфере безопасности, — говорится в отчете аналитиков.

Россия должна использовать большее количество ракет, чтобы прорваться через систему ПВО, расположенную возле энергетических объектов, и нанести им значительный ущерб, отмечают в ISW.

В то же время Министерство обороны РФ сообщило, что нанесение ударов по энергетическим объектам и оборонно-промышленным предприятиям — уменьшить способность Украины производить военную технику и опрокидывать западную технику на фронт.

Массированный обстрел Украины 8 мая

8 мая россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".

Под ударом неприятеля была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях — Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.

В "Укрэнерго" уточнили, что повреждения получили объекты генерации и оборудования на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.

Силы ПВО уничтожили 39 из 55 запущенных ракет и 20 из 21 беспилотника.

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