РФ может продолжать комбинированные атаки по энергетике Украины — Евлаш
Категория
Украина
Дата публикации

РФ может продолжать комбинированные атаки по энергетике Украины — Евлаш

ракета
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинцы должны быть готовы, что Россия может продолжать наносить комбинированные удары по Украине.

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Мы видим, что это серьезная атака с достаточно большим применением большого количества разных типов ракет. Конечно, враг анализирует применение, пытается собирать информацию в том числе и из своей разведки, из открытых источников о том, какие именно объекты им удалось поразить.

Илья Евлаш

Илья Евлаш

Спикер Воздушных сил

Евлаш добавил, что россияне целятся на энергетическую инфраструктуру Украины, продолжают ее уничтожать и пытаются избивать по разным объектам.

Мы должны быть готовы к тому, что противник может продолжать такие свои удары. Видели несколько уменьшение в последнее время "Шахедов". Однако этой ночью враг использовал более двух десятков своих ударных БПЛА. Поэтому в этом плане мы должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения, — отметил он.

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Этой ночью россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".

Под ударом неприятеля была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях — Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.

В "Укрэнерго" уточнили, что повреждения получили объекты генерации и оборудования на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.

Ракетная атака длилась два часа, а атака дронов-камикадзе Shahed примерно пять.

Силы ПВО уничтожили 39 из 55 запущенных ракет и 20 из 21 беспилотника.

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