РФ может продолжать комбинированные атаки по энергетике Украины — Евлаш

Украинцы должны быть готовы, что Россия может продолжать наносить комбинированные удары по Украине.
В ПС предупреждают о повторных массовых атаках РФ на Украину
Евлаш добавил, что россияне целятся на энергетическую инфраструктуру Украины, продолжают ее уничтожать и пытаются избивать по разным объектам.
Массированный обстрел Украины 8 мая
Этой ночью россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".
Под ударом неприятеля была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях — Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.
В "Укрэнерго" уточнили, что повреждения получили объекты генерации и оборудования на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.
Ракетная атака длилась два часа, а атака дронов-камикадзе Shahed примерно пять.
Силы ПВО уничтожили 39 из 55 запущенных ракет и 20 из 21 беспилотника.
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