РФ може продовжувати комбіновані атаки по енергетиці України — Євлаш

Українці мають бути готовими, що Росія може продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні.
У ПС попереджають про повторні масові атаки РФ на Україну
Євлаш додав, що росіяни ціляться на енергетичну інфраструктуру України, продовжують її знищувати та намагаються бити по різних об'єктах.
Масований обстріл України 8 травня
Цієї ночі росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".
Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях — Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.
В “Укренерго” уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів “Укренерго” в центральному регіоні.
Ракетна атака тривала дві години, а атака дронів-камікадзе Shahed приблизно пʼять.
Сили ППО знищили 39 з 55 запущених ракет та 20 з 21 безпілотника.
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