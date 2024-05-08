РФ може продовжувати комбіновані атаки по енергетиці України — Євлаш

Українці мають бути готовими, що Росія може продовжувати завдавати комбіновані удари по Україні.

У ПС попереджають про повторні масові атаки РФ на Україну

Ми бачимо, що це серйозна атака з досить великим застосуванням великої кількості різних типів ракет. Звичайно, що ворог аналізує застосування, намагається збирати інформацію в тому числі й зі своєї розвідки, з відкритих джерел про те які саме об'єкти їм вдалося уразити. Ілля Євлаш Речник Повітряних сил

Євлаш додав, що росіяни ціляться на енергетичну інфраструктуру України, продовжують її знищувати та намагаються бити по різних об'єктах.

Ми маємо бути готовими до того, що противник може продовжувати такі свої удари. Бачили дещо зменшення останнім часом "Шахедів". Однак цієї ночі ворог використав понад два десятки своїх ударних БПЛА. Тому в цьому плані ми маємо бути готовими до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу, — зазначив він. Поширити

Масований обстріл України 8 травня

Цієї ночі росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях — Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

В “Укренерго” уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів “Укренерго” в центральному регіоні.

Ракетна атака тривала дві години, а атака дронів-камікадзе Shahed приблизно пʼять.