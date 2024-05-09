Аналітики назвали ключові причини нещодавніх ракетних атак РФ на Україну

Останніми ударами РФ намагається уразити енергосистему і виснажену ППО України перед прибуттям американської допомоги у сфері безпеки.

Яка мета останніх масованих атак РФ на Україну

Зазначається, що обстріл у ніч на 8 травня був п'ятим масштабним ударом російських ракет і безпілотників по українській енергетичній інфраструктурі з 22 березня 2024 року.

Таким чином російські військові намагаються використати ослаблені можливості української протиповітряної оборони, щоб зруйнувати енергетичну систему й обмежити оборонно-промисловий потенціал країни.

В ISW припускають, що Росія продовжить масовані удари, щоб завдати довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі, адже українські сили ППО будуть ослаблені до отримання американських систем та інших засобів протиповітряної оборони.

Впродовж останніх тижнів російські війська також посилили удари по українській транспортній інфраструктурі, намагаючись вивести з ладу українські наземні лінії зв'язку (GLOC) та обмежити потік запланованої для фронту американської допомоги у сфері безпеки, — йдеться у звіті аналітиків.

Росія має використати більшу кількість ракет, щоб прорватися через систему ППО, що розташована біля енергетичних об'єктів, та завдати їм значних збитків, зазначають в ISW.

Водночас Міністерство оборони РФ повідомило, що завдання ударів по енергетичних об'єктах та оборонно-промислових підприємствах — зменшити здатність України виробляти військову техніку і перекидати західну техніку на фронт.

Масований обстріл України 8 травня

8 травня росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях — Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

В “Укренерго” уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів “Укренерго” в центральному регіоні.