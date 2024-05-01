За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, в ніч на 1 травня окупаційна армія РФ завдала удару по Одесі трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".
Що відомо про наслідки ракетного удару окупантів по Одесі
Євлаш підкреслив, що військові злочинці з армії РФ обрали Одесу та Харків ключовими цілями для власних повітряних атак.
Відомо, що під час ракетної атаки по Одесі російські окупанти пошкодили Представництво уповноваженого Верховної ради України з прав людини.
Що кажуть у Силах оборони півдня України
Представники ОСУВ “Одеса” зазначили, що в ніч на 1 травня ворог завдав ракетного удару по Одесі з території окупованого Криму.
Внаслідок ракетного удару є поранені та вбиті, пошкоджено будинки, проводять контрдиверсійні заходи з пошуку можливих поплічників російських терористів.
Директор однієї з міських лікарень Денис Себов розповів журналістам, що в цей медичний заклад вночі доставлено 42-річного чоловіка, який отримав через ракетну атаку множинні поранення, перелам стегна, є підозра на інші травми, зокрема, — розрив селезінки
Наразі після оперативного втручання постраждалий у тяжкому стані у реанімації.
Лікар додав, що в цьому ж закладі залишаються десять постраждалих внаслідок ракетного удару 29 квітня, серед них дві людини у вкрай тяжкому стані, стан ще двох пацієнтів вдалося стабілізувати, але вони все ще у відділенні інтенсивної терапії.
В мерії Одеси зазначили, що ворожими ракетними ударами було пошкоджено будівлі на території Приморського району міста — вибиті двері, вікна тощо.
Зранку почав працювати оперативний штаб на вулиці Канатній, де надають консультації щодо оформлення матеріальної допомоги на заміну вибитих вікон та дверей.
У Одеській ОВА наголосили, що у зв’язку з трагедією, що сталась через ракетні удари та призвела до загибелі людей, 2 травня у регіоні оголошено днем жалоби.
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