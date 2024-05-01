За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, в ніч на 1 травня окупаційна армія РФ завдала удару по Одесі трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Що відомо про наслідки ракетного удару окупантів по Одесі

Євлаш підкреслив, що військові злочинці з армії РФ обрали Одесу та Харків ключовими цілями для власних повітряних атак.

Зараз він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди, — наголосив речник ПС ЗСУ. Поширити

Відомо, що під час ракетної атаки по Одесі російські окупанти пошкодили Представництво уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не отримав травм. Проте для того, аби приймати відвідувачів і відновити роботу, нам потрібен час. Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу, — зазначив з цього приводу омбудсмен Дмитро Лубінець. Поширити

Що кажуть у Силах оборони півдня України

Представники ОСУВ “Одеса” зазначили, що в ніч на 1 травня ворог завдав ракетного удару по Одесі з території окупованого Криму.

Внаслідок ракетного удару є поранені та вбиті, пошкоджено будинки, проводять контрдиверсійні заходи з пошуку можливих поплічників російських терористів.

З ночі ведуться роботи щодо усунення наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється, — зазначають представники Сил оборони півдня. Поширити

Директор однієї з міських лікарень Денис Себов розповів журналістам, що в цей медичний заклад вночі доставлено 42-річного чоловіка, який отримав через ракетну атаку множинні поранення, перелам стегна, є підозра на інші травми, зокрема, — розрив селезінки

Наразі після оперативного втручання постраждалий у тяжкому стані у реанімації.

Лікар додав, що в цьому ж закладі залишаються десять постраждалих внаслідок ракетного удару 29 квітня, серед них дві людини у вкрай тяжкому стані, стан ще двох пацієнтів вдалося стабілізувати, але вони все ще у відділенні інтенсивної терапії.

В мерії Одеси зазначили, що ворожими ракетними ударами було пошкоджено будівлі на території Приморського району міста — вибиті двері, вікна тощо.

Зранку почав працювати оперативний штаб на вулиці Канатній, де надають консультації щодо оформлення матеріальної допомоги на заміну вибитих вікон та дверей.