На Одещині оголосили день жалоби за загиблими через ракетну атаку РФ
Категорія
Україна
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На Одещині оголосили день жалоби за загиблими через ракетну атаку РФ

Олег Кіпер / Одеська ОВА
день жалоби

30 квітня на Одещині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 квітня.

На Одещині 30 квітня оголошено день жалоби

У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби, — повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Росія атакувала Одесу 29 квітня

29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі.

29 квітня станом на 22:00 було відомо про 32 поранених людей, 25 перебували у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації, повідомляв тоді голова ОВА Олег Кіпер.

Серед поранених екснардеп та ректор Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов.

Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по Одесі 29 квітня зросла до 5. У лікарні помер один з поранених.

Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом…

Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель.

Як згодом заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, ракета, ймовірно, була начинена шрапнеллю для масового ураження цивільного населення.

Прокуратура розпочала розслідування щодо удару балістикою по Одесі за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Категорія
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