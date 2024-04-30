В Одесской области объявили день траура по погибшим из-за ракетной атаки РФ
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Украина
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В Одесской области объявили день траура по погибшим из-за ракетной атаки РФ

Олег Кипер / Одесская ОВА
день траура
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30 апреля в Одесской области объявлен днем траура по погибшим в результате ракетной атаки 29 апреля.

В Одесской области 30 апреля объявлен день траура

В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одессе, сегодня в Одесской области объявлен день траура, — сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Россия атаковала Одессу 29 апреля

29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе.

29 апреля по состоянию на 22:00 было известно о 32 раненых людях, 25 находились в больницах, среди них двое детей и беременна. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации, сообщал тогда председатель ОВА Олег Кипер.

Среди раненых — экснардеп и ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов.

Число жертв в результате российского ракетного удара по Одессе 29 апреля возросло до 5. В больнице скончался один из раненых.

Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом…

Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям.

Как впоследствии заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, ракета предположительно была начинена шрапнелью для массового поражения гражданского населения.

Прокуратура начала расследование удара баллистикой по Одессе по факту нарушения законов и обычаев войны.

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