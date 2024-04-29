Ракетный удар РФ по Одессе. Число пострадавших увеличилось, среди них — экс-нардеп Кивалов
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Одессе. Число пострадавших увеличилось, среди них — экс-нардеп Кивалов

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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28 человек были ранены в результате ракетных обстрелов Одессы Россией вечером 29 апреля.

В Одессе увеличилось количество пострадавших

По состоянию на 19.57 было известно о 17 раненых от террористического акта РФ.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Число пострадавших в результате российской ракетной атаки возросло до 17 человек. По меньшей мере, двое из них в тяжелом состоянии. Раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы.

Позже “Суспільне. Одесса“ сообщило, что среди раненых — экс-нардеп и ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов

Эту информацию подтвердил "Суспільному" проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

На здании, известном в Одессе как "Замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера", почти сгорела кровля.

На 20.20 — в Одессе уже 20 раненых. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В 20.28 стало известно о третьей жертве российской ракетной атаки в Одессу — женщине 1983 года рождения, которая скончалась в больнице.

В 20:47 Олег Кипер сообщил, что количество погибших возросло.

Число жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Погибли три женщины и один человек.

По уточненной информации, пострадали 28 человек. Среди них двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи.

Россия ударила ракетами по Одессе

В Одессе в результате ракетного удара РФ 29 апреля погибли и ранены.

В 19.23 руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о двух погибших в результате российского ракетного удара по Одессе.

Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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