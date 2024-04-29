Ракетний удар РФ по Одесі. Кількість постраждалих збільшилася, серед них — екснардеп Ківалов
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Одесі. Кількість постраждалих збільшилася, серед них — екснардеп Ківалов

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

28 людей було поранено внаслідок ракетного обстрілу Одеси Росією ввечері 29 квітня. 

У Одесі збільшилася кількість постраждалих

Станом на 19:57 було відомо про 17 поранених від терористичного акту РФ.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Пізніше “Суспільне. Одеса“ повідомило, що серед поранених — екснардеп та ректор Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов

Цю інформацію підтвердив “Суспільному” проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

На будинку, відомому в Одесі як "Замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера", майже згоріла покрівля.

Станом на 20.20 в Одесі вже 20 поранених. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

О 20.28 стало відомо про третю жертву російської ракетної атаки на Одесу — жінку 1983 року народження, яка померла у лікарні.

О 20.47 Олег Кіпер повідомив, що кількість загиблих зросла.

Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік.

За уточненою інформацією, постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі.

Росія вдарила ракетами по Одесі

У Одесі внаслідок ракетного удару РФ 29 квітня є загиблі та поранені.

О 19.23 керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про двох загиблих внаслідок російського ракетного удару по Одесі.

Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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