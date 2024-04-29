Ракетний удар РФ по Одесі. Кількість постраждалих збільшилася, серед них — екснардеп Ківалов

28 людей було поранено внаслідок ракетного обстрілу Одеси Росією ввечері 29 квітня.
У Одесі збільшилася кількість постраждалих
Станом на 19:57 було відомо про 17 поранених від терористичного акту РФ.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пізніше “Суспільне. Одеса“ повідомило, що серед поранених — екснардеп та ректор Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов
Цю інформацію підтвердив “Суспільному” проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.
На будинку, відомому в Одесі як "Замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера", майже згоріла покрівля.
Станом на 20.20 в Одесі вже 20 поранених. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
О 20.28 стало відомо про третю жертву російської ракетної атаки на Одесу — жінку 1983 року народження, яка померла у лікарні.
О 20.47 Олег Кіпер повідомив, що кількість загиблих зросла.
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік.
За уточненою інформацією, постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі.
Росія вдарила ракетами по Одесі
У Одесі внаслідок ракетного удару РФ 29 квітня є загиблі та поранені.
Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.
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