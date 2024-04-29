Росія завдала ракетного удару по Одесі. Є загиблі та поранені

Російська армія ввечері 29 квітня атакувала з повітря Одесу. Раніше ПС ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару.

Росія вдарила ракетами по Одесі

У Одесі внаслідок ракетного удару РФ є загиблі та поранені.

Близько 18:27 Повітряні сили попередили про загрозу балістичних обстрілів з півдня України.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Поширити

Пізніше про небезпеку попередив і керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Олег Кіпер Керівник Одеської ОВА

Пізніше він повідомив, що Одеса зазнала ракетного удару.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки було поранено вісім людей. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Поширити

На місці працюють всі відповідні служби.

О 18:45 місцеві ЗМІ почали повідомляти, що внаслідок російського обстрілу зафіксовано пожежу в Палаці студентів ОНЮА. В Одесі він відомий як "Замок Гаррі Поттера".

О 19.23 Кіпер повідомив про двох загиблих внаслідок російського ракетного удару по Одесі.

Що відомо про ракетний удар РФ по Одесі

Зранку 24 квітня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеня тяжкості доставлена в лікарню.

За даними голови ОВА, близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. Поширити

Також через ранкову атаку по Одесі пошкоджень зазнали повітряні лінії, повідомили у ДТЕК.