Росія завдала ракетного удару по Одесі. Є загиблі та поранені

Російська армія ввечері 29 квітня атакувала з повітря Одесу. Раніше ПС ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару.
Росія вдарила ракетами по Одесі
У Одесі внаслідок ракетного удару РФ є загиблі та поранені.
Близько 18:27 Повітряні сили попередили про загрозу балістичних обстрілів з півдня України.
Пізніше про небезпеку попередив і керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пізніше він повідомив, що Одеса зазнала ракетного удару.
На місці працюють всі відповідні служби.
О 18:45 місцеві ЗМІ почали повідомляти, що внаслідок російського обстрілу зафіксовано пожежу в Палаці студентів ОНЮА. В Одесі він відомий як "Замок Гаррі Поттера".
О 19.23 Кіпер повідомив про двох загиблих внаслідок російського ракетного удару по Одесі.
Що відомо про ракетний удар РФ по Одесі
Зранку 24 квітня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеня тяжкості доставлена в лікарню.
Також через ранкову атаку по Одесі пошкоджень зазнали повітряні лінії, повідомили у ДТЕК.
Тимчасового без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Фахівці працюють над відновленням електроенергії, планують повернути світло до кінця дня.
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