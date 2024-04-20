Ракетний удар РФ по Одесі. Кількість постраждалих збільшилася

20 квітня близько 16.30 Росія ударила по Одесі 3 ракетами. Уламки збитого озброєння спричинили пожежу у приватному секторі. Відомо про 8 поранених.

РФ атакувала Одесу: поранено 8 містян

Унаслідок ракетного удару по Одесі поранені восьмеро людей, серед яких двоє дітей, пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

20 квітня близько 16:30 збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 місцевих жителів, серед яких двоє дітей — 2021 та 2020 року народження. Постраждалим надається медична допомога. Поширити

Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, унаслідок обстрілу пошкоджені майже 30 приватних будинків.

На місці падіння уламків пошкоджено близько 30 приватних будинків. Розгорнуто оперативний штаб, люди заповнюють документи на отримання компенсації. Благодійні організації видають плівку та інші матеріали для тимчасового закриття отворів.

Оперативний штаб буде працювати завтра та у кілька наступних днів, додав він.

РФ обстріляла Одесу ракетами

Станом на 18.43 у Одесі 7 разів лунала повітряна тривога. Ракетні удари прийшлися по приватній забудові міста.

Пізніше Сили оборони Півдня уточнили, що удар по Одещині ракетами Х-59 було нанесено з літака тактичної авіації РФ з акваторії Чорного моря. Поширити

Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети.

Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.