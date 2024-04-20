Ракетний удар РФ по Одесі. Кількість постраждалих збільшилася

20 квітня близько 16.30 Росія ударила по Одесі 3 ракетами. Уламки збитого озброєння спричинили пожежу у приватному секторі. Відомо про 8 поранених.
РФ атакувала Одесу: поранено 8 містян
Унаслідок ракетного удару по Одесі поранені восьмеро людей, серед яких двоє дітей, пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, унаслідок обстрілу пошкоджені майже 30 приватних будинків.
На місці падіння уламків пошкоджено близько 30 приватних будинків. Розгорнуто оперативний штаб, люди заповнюють документи на отримання компенсації. Благодійні організації видають плівку та інші матеріали для тимчасового закриття отворів.
Оперативний штаб буде працювати завтра та у кілька наступних днів, додав він.
РФ обстріляла Одесу ракетами
Станом на 18.43 у Одесі 7 разів лунала повітряна тривога. Ракетні удари прийшлися по приватній забудові міста.
Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети.
Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
Пошкоджені 4 приватні будинки та газопровід. 1 приватний житловий будинок зруйновано. Поранено 5 цивільних осіб, серед них 1 дитина, яку ушпиталили. Троє людей від госпіталізації відмовились
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