Ракетный удар РФ по Одессе. Количество пострадавших увеличилось

20 апреля около 16:30 Россия ударила по Одессе 3 ракетами. Обломки сбитого вооружения стали причиной пожара в частном секторе. Известно о 8 раненых.
РФ атаковала Одессу: ранены 8 горожан
В результате ракетного удара по Одессе ранены восемь человек, среди которых двое детей, повреждены по меньшей мере 20 частных домов.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Как сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, в результате обстрела повреждены почти 30 частных домов.
На месте падения обломков повреждено около 30 частных домов. Развернут оперативный штаб, люди заполняют документы на получение компенсации. Благотворительные организации выдают плёнку и другие материалы для временного закрытия дыр.
Оперативный штаб будет работать завтра и в последующие несколько дней, добавил он.
РФ обстреляла Одессу ракетами
По состоянию на 18:43 в Одессе 7 раз звучала воздушная тревога. Ракетные удары пришлись по частной застройке города.
Силами противовоздушной обороны уничтожены 3 ракеты.
В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
Повреждены 4 частных дома и газопровод. 1 частный жилой дом разрушен. Ранены 5 гражданских лиц, среди них 1 госпитализирован. Три человека от госпитализации отказались
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