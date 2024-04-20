Ракетный удар РФ по Одессе. Количество пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Одессе. Количество пострадавших увеличилось

Офис Генерального прокурора
Одесса
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20 апреля около 16:30 Россия ударила по Одессе 3 ракетами. Обломки сбитого вооружения стали причиной пожара в частном секторе. Известно о 8 раненых.

РФ атаковала Одессу: ранены 8 горожан

В результате ракетного удара по Одессе ранены восемь человек, среди которых двое детей, повреждены по меньшей мере 20 частных домов.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

20 апреля около 16:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки ранения разной степени тяжести получили 8 местных жителей, среди которых двое детей — 2021 и 2020 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, в результате обстрела повреждены почти 30 частных домов.

На месте падения обломков повреждено около 30 частных домов. Развернут оперативный штаб, люди заполняют документы на получение компенсации. Благотворительные организации выдают плёнку и другие материалы для временного закрытия дыр.

Оперативный штаб будет работать завтра и в последующие несколько дней, добавил он.

РФ обстреляла Одессу ракетами

По состоянию на 18:43 в Одессе 7 раз звучала воздушная тревога. Ракетные удары пришлись по частной застройке города.

Позже Силы обороны Юга уточнили, что удар по Одесщине ракетами Х-59 был нанесен с самолета тактической авиации РФ по акватории Черного моря.

Силами противовоздушной обороны уничтожены 3 ракеты.

В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Повреждены 4 частных дома и газопровод. 1 частный жилой дом разрушен. Ранены 5 гражданских лиц, среди них 1 госпитализирован. Три человека от госпитализации отказались

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