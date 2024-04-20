В результате ракетного удара РФ по Одессе есть раненые

Очередной ракетный удар российской армии по Одессе привел к пожару в частном секторе. Ранения получили несколько горожан.

Армия РФ атаковала Одессу

По состоянию на 18:43 в Одессе 7 раз звучала воздушная тревога. Ракетные удары пришлись по частной застройке города.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Враг не прекращает террор мирного населения. В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти. Олег Кипер Руководитель Одесской ОВА

Пока известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. Пострадавший трехлетний ребенок госпитализирован. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Позже Силы обороны Юга уточнили, что удар по Одесской области ракетами Х-59 был нанесен с самолета тактической авиации РФ с акватории Черного моря.

Силами противовоздушной обороны уничтожены 3 ракеты.

В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Повреждены 4 частных дома и газопровод. 1 частный жилой дом разрушен. Ранены 5 гражданских лиц, среди них 1 ребенок, который госпитализирован. Три человека от госпитализации отказались

Что известно об обстреле РФ Одесщины

20 апреля российские войска направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области.

Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.

Позже оккупанты нанесли удар баллистике с временно оккупированного Крыма по Одессе.