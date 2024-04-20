В результате ракетного удара РФ по Одессе есть раненые

Очередной ракетный удар российской армии по Одессе привел к пожару в частном секторе. Ранения получили несколько горожан.
Армия РФ атаковала Одессу
По состоянию на 18:43 в Одессе 7 раз звучала воздушная тревога. Ракетные удары пришлись по частной застройке города.
Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
Пока известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. Пострадавший трехлетний ребенок госпитализирован. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.
Позже Силы обороны Юга уточнили, что удар по Одесской области ракетами Х-59 был нанесен с самолета тактической авиации РФ с акватории Черного моря.
Силами противовоздушной обороны уничтожены 3 ракеты.
В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
Повреждены 4 частных дома и газопровод. 1 частный жилой дом разрушен. Ранены 5 гражданских лиц, среди них 1 ребенок, который госпитализирован. Три человека от госпитализации отказались
Что известно об обстреле РФ Одесщины
20 апреля российские войска направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области.
Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.
Позже оккупанты нанесли удар баллистике с временно оккупированного Крыма по Одессе.
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