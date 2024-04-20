Армия РФ несколько раз атаковала баллистикой Одесскую область
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ несколько раз атаковала баллистикой Одесскую область

Силы обороны юга Украины
ракета
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Российские войска устроили массированный ракетный удар по Одесской области 20 апреля. В частности, ударили балистокой по Одессе.

Что известно об обстреле РФ Одесщины

20 апреля российские войска направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области.

Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.

Позже оккупанты нанесли удар баллистике с временно оккупированного Крыма по Одессе.

Поражён инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется, — добавили в Силах обороны.

Военные уточнили последствия атак России 20 апреля — поражен инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется.

Атака России в Украине 20 апреля. Что известно

Воздушные силы ВСУ сообщают, что войска РФ атаковали Украину:

  • тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»,

  • двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области

  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря

ПВО уничтожило две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона в Криворожском районе Днепропетровской области, Николаевской и Одесской областях.

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