Армия РФ несколько раз атаковала баллистикой Одесскую область

Российские войска устроили массированный ракетный удар по Одесской области 20 апреля. В частности, ударили балистокой по Одессе.
Что известно об обстреле РФ Одесщины
20 апреля российские войска направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области.
Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.
Позже оккупанты нанесли удар баллистике с временно оккупированного Крыма по Одессе.
Военные уточнили последствия атак России 20 апреля — поражен инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется.
Атака России в Украине 20 апреля. Что известно
Воздушные силы ВСУ сообщают, что войска РФ атаковали Украину:
тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»,
двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области
двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря
ПВО уничтожило две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона в Криворожском районе Днепропетровской области, Николаевской и Одесской областях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-