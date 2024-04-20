Армія РФ декілька разів атакувала балістикою Одеську область

Російські війська влаштували масований ракетний удар по Одеській області 20 квітня. Зокрема, вдарили балістокою по Одесі.

Що відомо про обстріл РФ Одещини

Як зазначається, 20 квітня російські війська спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одеській області.

Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря.

Пізніше окупанти завдали удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі.

Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється, — додали в Силах оборони. Поширити

Військові уточнили наслідки атак Росії 20 квітня — уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступінь пошкодження і постраждалих уточнюється.

Атака Росії на Україну 20 квітня. Що відомо

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що війська РФ атакували Україну:

трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»,

двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області — РФ,

двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря