Армія РФ декілька разів атакувала балістикою Одеську область

Російські війська влаштували масований ракетний удар по Одеській області 20 квітня. Зокрема, вдарили балістокою по Одесі.
Що відомо про обстріл РФ Одещини
Як зазначається, 20 квітня російські війська спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одеській області.
Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря.
Пізніше окупанти завдали удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі.
Військові уточнили наслідки атак Росії 20 квітня — уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступінь пошкодження і постраждалих уточнюється.
Атака Росії на Україну 20 квітня. Що відомо
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що війська РФ атакували Україну:
трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»,
двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області — РФ,
двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря
ППО знищила дві ракети Х-59/Х-69 і три розвідувальні дрони у Криворізькому районі Дніпропетровської області, у Миколаївській та Одеській областях.
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