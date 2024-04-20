Внаслідок ракетного удару РФ по Одесі є поранені

Черговий ракетний удар російської армії по Одесі призвів до пожеж в приватному секторі. Поранення отримали кілька містян.

Армія РФ атакувала Одесу

Станом на 18.43 у Одесі 7 разів лунала повітряна тривога. Ракетні удари прийшлися по приватній забудові міста.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати. Олег Кіпер Керівник Одеської ОВА

Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено. Медики надають всю необхідну допомогу.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Пізніше Сили оборони Півдня уточнили, що удар по Одещині ракетами Х-59 було нанесено з літака тактичної авіації РФ з акваторії Чорного моря.

Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети.

Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Пошкоджені 4 приватні будинки та газопровід. 1 приватний житловий будинок зруйновано. Поранено 5 цивільних осіб, серед них 1 дитина, яку ушпиталили. Троє людей від госпіталізації відмовились

Що відомо про обстріл РФ Одещини

Як зазначається, 20 квітня російські війська спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одеській області.

Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря.

Пізніше окупанти завдали удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі.