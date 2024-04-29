Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Есть погибшие и раненые

Российская армия вечером 29 апреля атаковала с воздуха Одессу. Ранее ВС ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара.

Россия ударила ракетами по Одессе

В Одессе в результате ракетного удара РФ есть погибшие и раненые.

Около 18:27 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических обстрелов с юга Украины.

Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Поделиться

Позже об опасности предупредил и руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя. Олег Кипер Руководитель Одесской ОВА

Позже он сообщил, что Одесса потерпела ракетный удар.

По предварительным данным, в результате российской атаки были ранены восемь человек. Также зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Поделиться

На месте работают все соответствующие службы.

В 18:45 местные СМИ начали сообщать, что в результате российских обстрелов зафиксирован пожар во Дворце студентов ОНЮА. В Одессе он известен как "Замок Гарри Поттера".

В 19.23 Кипер сообщил о двух погибших в результате российского ракетного удара по Одессе.

Что известно о ракетном ударе РФ по Одессе

Утром 24 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

По данным главы ОВА, около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки. Поделиться

Также из-за утренней атаки по Одессе повреждения получили воздушные линии, сообщили в ДТЭК.