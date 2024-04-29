Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Есть погибшие и раненые

Российская армия вечером 29 апреля атаковала с воздуха Одессу. Ранее ВС ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара.
Россия ударила ракетами по Одессе
В Одессе в результате ракетного удара РФ есть погибшие и раненые.
Около 18:27 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических обстрелов с юга Украины.
Позже об опасности предупредил и руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.
Позже он сообщил, что Одесса потерпела ракетный удар.
На месте работают все соответствующие службы.
В 18:45 местные СМИ начали сообщать, что в результате российских обстрелов зафиксирован пожар во Дворце студентов ОНЮА. В Одессе он известен как "Замок Гарри Поттера".
В 19.23 Кипер сообщил о двух погибших в результате российского ракетного удара по Одессе.
Что известно о ракетном ударе РФ по Одессе
Утром 24 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.
Также из-за утренней атаки по Одессе повреждения получили воздушные линии, сообщили в ДТЭК.
Временного без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города. Специалисты работают над восстановлением электроэнергии, планируют вернуть свет к концу дня.
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