Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Есть погибшие и раненые

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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Российская армия вечером 29 апреля атаковала с воздуха Одессу. Ранее ВС ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара.

Россия ударила ракетами по Одессе

В Одессе в результате ракетного удара РФ есть погибшие и раненые.

Около 18:27 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических обстрелов с юга Украины.

Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Позже об опасности предупредил и руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя.

Олег Кипер

Олег Кипер

Руководитель Одесской ОВА

Позже он сообщил, что Одесса потерпела ракетный удар.

По предварительным данным, в результате российской атаки были ранены восемь человек. Также зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

На месте работают все соответствующие службы.

В 18:45 местные СМИ начали сообщать, что в результате российских обстрелов зафиксирован пожар во Дворце студентов ОНЮА. В Одессе он известен как "Замок Гарри Поттера".

В 19.23 Кипер сообщил о двух погибших в результате российского ракетного удара по Одессе.

Что известно о ракетном ударе РФ по Одессе

Утром 24 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

По данным главы ОВА, около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки.

Также из-за утренней атаки по Одессе повреждения получили воздушные линии, сообщили в ДТЭК.

Временного без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города. Специалисты работают над восстановлением электроэнергии, планируют вернуть свет к концу дня.

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