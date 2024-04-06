Армия РФ нанесла ракетный удар по Одесскому району. Есть жертва

РФ ударила по Одесщине ракетой "Искандер"

оккупанты били, вероятно, ракетой "Искандер" по Одесскому району.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. После обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району. Поделиться

По данным сил обороны, российская армия атаковала объект коммунального хозяйства. В результате было повреждено оборудование и админздание.

Кроме того, военные сообщили, что из-за российской агрессии погиб гражданский сотрудник.

Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытие.

Воздушные силы сбили российскую ракету, летевшую на Одессу

Вечером 5 апреля российская террористическая армия запустила КАР Х-59 на Одессу. Ракету сбила украинская ПВО.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам. С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направил управляемую авиационную ракету по Одессе. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена. Поделиться

По предварительным данным, взрывной волной и падением обломков избито остекление торговых объектов в прибрежной зоне.