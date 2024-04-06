Армия РФ нанесла ракетный удар по Одесскому району. Есть жертва

Российские оккупанты продолжают обстреливать ракетами южные регионы Украины. Днем 6 апреля террористы атаковали Одесский район.
РФ ударила по Одесщине ракетой "Искандер"
оккупанты били, вероятно, ракетой "Искандер" по Одесскому району.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
По данным сил обороны, российская армия атаковала объект коммунального хозяйства. В результате было повреждено оборудование и админздание.
Кроме того, военные сообщили, что из-за российской агрессии погиб гражданский сотрудник.
Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытие.
Воздушные силы сбили российскую ракету, летевшую на Одессу
Вечером 5 апреля российская террористическая армия запустила КАР Х-59 на Одессу. Ракету сбила украинская ПВО.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
По предварительным данным, взрывной волной и падением обломков избито остекление торговых объектов в прибрежной зоне.
Информации о пострадавших не поступало, добавили военные.
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