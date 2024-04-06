Армія РФ нанесла ракетний удар по Одеському району. Є жертва
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ нанесла ракетний удар по Одеському району. Є жертва

Сили оборони півдня України
Іскандер

Російські окупанти продовжують обстрілювати ракетами південні регіони України. Вдень 6 квітня терористи атакували Одеський район.

РФ вдарила по Одещині ракетою “Іскандер”

Окупанти били, ймовірно, ракетою “Іскандер” по Одеському району.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району.

За даними Сил оборони, російська армія атакувала об'єкт комунального господарства. В результат чого було пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

Крім цього, військові повідомили, що через російську агресію загинув цивільний співробітник.

Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття.

Повітряні сили збили російську ракету, що летіла на Одесу

Ввечері 5 квітня російська терористична армія запустила КАР Х-59 на Одесу. Ракету збила українська ППО.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував керовану авіаційну ракету по Одесі. Силами протиповітряної оборони ракету знищено.

За попередніми даними, вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів у прибережній зоні.

Інформації про постраждалих не надходило, додали військові.

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