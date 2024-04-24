РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Часть города осталась без электричества

В результате ракетной атаки по Одессе 24 апреля повреждены воздушные линии электропередач, часть жителей города осталась без света. Также пострадала женщина.
Что известно о ракетном ударе РФ по Одессе
Утром 24 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.
По данным главы ОВА, около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки.
Также из-за утренней атаки по Одессе повреждения получили воздушные линии, сообщили в ДТЭК.
Временного без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города. Специалисты работают над восстановлением электроэнергии, планируют вернуть свет к концу дня.
Кроме этого из-за утренних обстрелов Одессы в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения, сообщили в Одесской железной дороге. Речь идет о следующих электричках:
№6201 Раздельная — Одесса
№6401 Колосовка — Одесса
№6341 Каролино-Бугаз — Одесса
№6253 Известнянка — Одесса
№6403 Мартыновская — Одесса
№6404 Одесса — Мартыновская
№6272 Одесса — Балта
№6304 Каролино-Бугаз — Одесса
За задержками поездов дальнего сообщения в компании просят следить за ссылкой .
РФ ударила по месту хранения выведенной из строя автотехники в Одессе
Оккупанты 24 апреля также нанесли удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе.
Как отмечается, враг пытается изыскивать объекты военной инфраструктуры в тылу.
В Силах обороны Юга добавляют, что враг не жалеет дорогостоящих боеприпасов. На этот раз атака могла обойтись ему почти в 10 миллионов долларов.
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