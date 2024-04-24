РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Часть города осталась без электричества

В результате ракетной атаки по Одессе 24 апреля повреждены воздушные линии электропередач, часть жителей города осталась без света. Также пострадала женщина.

Что известно о ракетном ударе РФ по Одессе

Утром 24 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

По данным главы ОВА, около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки.

Также из-за утренней атаки по Одессе повреждения получили воздушные линии, сообщили в ДТЭК.

Временного без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города. Специалисты работают над восстановлением электроэнергии, планируют вернуть свет к концу дня.

Кроме этого из-за утренних обстрелов Одессы в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения, сообщили в Одесской железной дороге. Речь идет о следующих электричках:

№6201 Раздельная — Одесса

№6401 Колосовка — Одесса

№6341 Каролино-Бугаз — Одесса

№6253 Известнянка — Одесса

№6403 Мартыновская — Одесса

№6404 Одесса — Мартыновская

№6272 Одесса — Балта

№6304 Каролино-Бугаз — Одесса

За задержками поездов дальнего сообщения в компании просят следить за ссылкой .

РФ ударила по месту хранения выведенной из строя автотехники в Одессе

Оккупанты 24 апреля также нанесли удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе.

Как отмечается, враг пытается изыскивать объекты военной инфраструктуры в тылу.

Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на месте удара не находились , — акцентируют в сообщении. Поделиться