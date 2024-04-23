Войска РФ атаковали Одессу дронами. Среди раненых 4 ребенка
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали Одессу дронами. Среди раненых 4 ребенка

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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В ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами Shahed. Пострадали 9 человек, 4 из них – дети.

Последствия атаки на Одессу 23 апреля

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что в результате российской атаки повреждены жилые дома, произошло возгорание.

Спасателям удалось спасти 34 человека, из них 3 детей.

Ранения и повреждения получили 9 человек, из них 4 — дети 12 и 9 лет и два малыша, которым нет и года. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.

Четверо детей в средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

РФ атаковала Украину дронами 23 апреля

Силы ПВО уничтожили 15 из 16 ударных беспилотников в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

Также войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Их не удалось сбить.

В Николаевской области обломки дрона повредили торговую инфраструктуру. Произошло возгорание торгового павильона, которое было оперативно ликвидировано.

В Киевской области силы ПВО уничтожили все дроны. В Киеве не зафиксированы пострадавшие и разрушения.

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