В ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами Shahed. Пострадали 9 человек, 4 из них – дети.
Последствия атаки на Одессу 23 апреля
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что в результате российской атаки повреждены жилые дома, произошло возгорание.
Спасателям удалось спасти 34 человека, из них 3 детей.
Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.
Четверо детей в средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
РФ атаковала Украину дронами 23 апреля
Силы ПВО уничтожили 15 из 16 ударных беспилотников в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.
Также войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Их не удалось сбить.
В Николаевской области обломки дрона повредили торговую инфраструктуру. Произошло возгорание торгового павильона, которое было оперативно ликвидировано.
В Киевской области силы ПВО уничтожили все дроны. В Киеве не зафиксированы пострадавшие и разрушения.
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