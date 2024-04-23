Війська РФ атакували Одесу дронами. Серед поранених 4 дитини

У ніч проти 23 квітня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами Shahed. Постраждали 9 людей, 4 з них – діти.
Наслідки атаки на Одесу 23 квітня
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє, що внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, сталося займання.
Рятувальникам вдалося врятувати 34 особи, з них 3 дітей.
Трьох дорослих госпіталізували до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.
Четверо дітей у стані середньої ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
РФ атакувала Україну дронами 23 квітня
Сили ППО знищили 15 з 16 ударних безпілотників у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.
Також війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Їх не вдалося збити.
У Миколаївській області уламки дрона пошкодили торгову інфраструктуру. Сталось займання торгівельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано.
У Київській області сили ППО знищили всі дрони. У Києві не зафіксовано постраждалих та руйнувань.
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