Війська РФ атакували Одесу дронами. Серед поранених 4 дитини
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували Одесу дронами. Серед поранених 4 дитини

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

У ніч проти 23 квітня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами Shahed.  Постраждали 9 людей, 4 з них – діти.

Наслідки атаки на Одесу 23 квітня

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє, що внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, сталося займання.

Рятувальникам вдалося врятувати 34 особи, з них 3 дітей.

Поранення та ушкодження отримали 9 людей, з них 4 — діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Трьох дорослих госпіталізували до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.

Четверо дітей у стані середньої ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

РФ атакувала Україну дронами 23 квітня

Сили ППО знищили 15 з 16 ударних безпілотників у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Також війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Їх не вдалося збити.

У Миколаївській області уламки дрона пошкодили торгову інфраструктуру. Сталось займання торгівельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано.

У Київській області сили ППО знищили всі дрони. У Києві не зафіксовано постраждалих та руйнувань.

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