Войска РФ атаковали баллистику Одесскую область. Травмированы четыре человека

Российские военные ударили баллистикой по Одесской области. Целили снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.
Что известно об обстреле РФ Одесской области
Пока известно о четырех пострадавших в результате атаки РФ по Одесской области.
Взрывная волна и обломки ракеты повредили частные дома. В одном из них упал потолок. На частном дворе загорелось сено.
Как отметили военные, оккупанты снова целили по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.
Россия неоднократно атакует Одесщину
Недавно в Одессе раздался взрыв. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения. В Силах обороны юга Украины уточняли, что угроза есть от захватчиков из временно оккупированного Крыма.
Также 20 апреля около 16:30 Россия ударила по Одессе 3 ракетами. Обломки сбитого вооружения повлекли за собой пожар в частном секторе. Известно о 8 раненых.
Как сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, в результате обстрела повреждены почти 30 частных домов.
При этом в Воздушных силах отмечали, что российские оккупанты будут усиливать обстрелы Украины. Некоторых ракет у врага осталось в достаточном количестве, другие с конвейера используются для атак.
В свою очередь, комментируя недавнее уничтожение российского Ту-22, глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что россияне еще имеют такие самолеты, но от успешных действий Сил обороны Одессе будет немного легче.
Именно ракеты Х-22, запускающие Ту-22М3, нанесли городу больше всего разрушений.
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