Війська РФ атакували балістикою Одещину. Травмовано четверо людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували балістикою Одещину. Травмовано четверо людей

Сили оборони півдня України
ракета

Російські військові вдарили балістикою по Одещині. Цілили знову по транспортно-логістичному обʼєкту припортової інфраструктури.

Що відомо про обстріл РФ Одещини

Наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки РФ по Одещині.

Вибухова хвиля та уламки ракети пошкодили приватні будинки. В одному з них впала стеля. На приватному подвір’ї зайнялося сіно.

Як зазначили військові, окупанти знов цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Росія неодноразово атакує Одещину

Нещодавно в Одесі пролунав вибух. Повідомлялось про загрозу балістичного озброєння. У Силах оборони півдня України уточнювали, що загроза є від загарбників з тимчасово окупованого Криму.

Також 20 квітня близько 16.30 Росія ударила по Одесі 3 ракетами. Уламки збитого озброєння спричинили пожежу у приватному секторі. Відомо про 8 поранених.

Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, унаслідок обстрілу пошкоджені майже 30 приватних будинків.

При цьому, у Повітряних силах зазначали, що російські окупанти будуть посилювати обстріли України. Деяких ракет у ворога залишилося у достатній кількості, інші з конвеєра використовуються для атак.

У свою чергу, коментуючи недавнє знищення російського Ту-22 глава ГУР Кирило Буданов відзначав, що росіяни ще мають такі літаки, але від успішних дій Сил оборони Одесі буде трохи легше.

Саме ракети Х-22, які запускають Ту-22М3, завдали місту найбільше руйнувань.

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