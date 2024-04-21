Війська РФ атакували балістикою Одещину. Травмовано четверо людей

Російські військові вдарили балістикою по Одещині. Цілили знову по транспортно-логістичному обʼєкту припортової інфраструктури.
Що відомо про обстріл РФ Одещини
Наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки РФ по Одещині.
Вибухова хвиля та уламки ракети пошкодили приватні будинки. В одному з них впала стеля. На приватному подвір’ї зайнялося сіно.
Як зазначили військові, окупанти знов цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
Росія неодноразово атакує Одещину
Нещодавно в Одесі пролунав вибух. Повідомлялось про загрозу балістичного озброєння. У Силах оборони півдня України уточнювали, що загроза є від загарбників з тимчасово окупованого Криму.
Також 20 квітня близько 16.30 Росія ударила по Одесі 3 ракетами. Уламки збитого озброєння спричинили пожежу у приватному секторі. Відомо про 8 поранених.
Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, унаслідок обстрілу пошкоджені майже 30 приватних будинків.
При цьому, у Повітряних силах зазначали, що російські окупанти будуть посилювати обстріли України. Деяких ракет у ворога залишилося у достатній кількості, інші з конвеєра використовуються для атак.
У свою чергу, коментуючи недавнє знищення російського Ту-22 глава ГУР Кирило Буданов відзначав, що росіяни ще мають такі літаки, але від успішних дій Сил оборони Одесі буде трохи легше.
Саме ракети Х-22, які запускають Ту-22М3, завдали місту найбільше руйнувань.
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