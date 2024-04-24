РФ завдала ракетного удару по Одесі. Частина міста залишилася без електрики

Внаслідок ракетної атаки по Одесі 24 квітня пошкоджено повітряні лінії електропередач, частина жителів міста залишилась без світла. Також постраждала жінка.

Що відомо про ракетний удар РФ по Одесі

Зранку 24 квітня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню.

За даними голови ОВА, близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

Також через ранкову атаку по Одесі пошкоджень зазнали повітряні лінії, повідомили у ДТЕК.

Тимчасового без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Фахівці працюють над відновленням електроенергії, планують повернути світло до кінця дня.

Окрім цього через ранковий обстріл Одеси у дорозі затримуються поїзди далекого та приміського сполучення, повідомили в Одеській залізниці. Мова йде про наступні електрички:

№6201 Роздільна — Одеса

№6401 Колосівка — Одеса

№6341 Кароліно-Бугаз — Одеса

№6253 Вапнярка — Одеса

№6403 Мартинівська — Одеса

№6404 Одеса — Мартинівська

№6272 Одеса — Балта

№6304 Кароліно-Бугаз — Одеса

За затримками поїздів далекого сполучення у компанії просять стежити за посиланням.

РФ вдарила по місцю зберігання виведеної з ладу автотехніки в Одесі

Окупанти 24 квітня також завдали удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у Одесі.

Як зазначається, ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу.

Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували, — акцентують в повідомленні. Поширити