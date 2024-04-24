В Одесі російський агент наводив ракети на місто заради помсти за судимість

СБУ затримала в Одесі рецидивіста, який наводив ракети РФ на будівлі Служби безпеки та прокуратури. Таким чином він хотів помститися за судимість.

Що відомо про затриманого агента РФ

За даними слідства, у 2019 році чоловік отримав умовний термін покарання.

Навесні 2023 року підозрюваний продовжив поширювати в соцмережах антиукраїнські матеріали, завдяки чому його знайшли російські спецслужби й завербували для корегування вогню по Одесі.

Першим завданням підозрюваного був пошук і передача координат українського комплексу ППО.

Утім, СБУ дізналася про це і посилила безпекові заходи на обʼєкті, а підозрюваного затримали під час передачі розвідданих РФ.

За даними слідства, щоб отримати розвідувальну інформацію агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників. Отримані дані відправляв росіянам через месенджер, а потім для конспірації видаляв усю переписку.

Яке покарання загрожує зраднику

Слідство стверджує, що підозрюваний отримував гроші за допомогу росіянам. Під час обшуку в його помешканні вилучили три бойові гранати та набої до стрілецької зброї.