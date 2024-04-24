В Одессе российский агент наводил ракеты на город ради мести за судимость

СБУ задержала в Одессе рецидивиста, наводящего ракеты РФ на здании Службы безопасности и прокуратуры. Таким образом, он хотел отомстить за судимость.

Что известно о задержанном агенте РФ

По данным следствия, в 2019 году мужчина получил условный срок наказания.

Весной 2023 подозреваемый продолжил распространять в соцсетях антиукраинские материалы, благодаря чему его нашли российские спецслужбы и завербовали для корректировки огня по Одессе.

Первой задачей подозреваемого был поиск и передача координат украинского комплекса ПВО.

Впрочем, СБУ узнала об этом и усилила меры безопасности на объекте, а подозреваемого задержали во время передачи разведданных РФ.

По данным следствия, чтобы получить разведывательную информацию, агент обходил город и его окрестности. Там он фиксировал места возможной дислокации украинских защитников. Полученные данные отправлял россиянам через мессенджер, затем для конспирации удалял всю переписку.

Какое наказание грозит предателю

Следствие утверждает, что подозреваемый получал деньги за помощь россиянам. Во время обыска в его доме изъяли три боевых гранаты и патроны к стрелковому оружию.