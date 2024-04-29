Россия использовала ракету со шрапнелью для удара по Одессе
Категория
Украина
Дата публикации

Россия использовала ракету со шрапнелью для удара по Одессе

Одесса
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Российские оккупанты 29 апреля ударили по Одессе ракетой со шрапнелью, предназначенной для ликвидации живой силы.

Российские террористы били ракетой со шрапнелью по мирным жителям Одессы

Удар РФ по Одессе 29 апреля унес жизни 4 одесситов. Ракета, вероятно, была начинена шрапнелью для массового поражения гражданского населения.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что эксперты все еще устанавливают тип вооружения, которым россияне наносили удар.

Но могу констатировать, что на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели, которая используется для уничтожения живой силы и боевых действий. Но не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга

Ракетный удар по Одессе: что известно

Прокуратура Одесской области начала расследование удара баллистикой по Одессе по факту нарушения законов и обычаев войны.

На местах происшествия стражи порядка документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Число жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Погибли три женщины и один человек.

По уточненной информации, пострадали 28 человек. Среди них двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи.

В 22.06 Олег Кипер сообщил, что от ракетного удара РФ по Одессе пострадали 32 человека.

Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом…

Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям.

По состоянию на 22:00 четыре человека погибли, также убита собака. Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременна. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможное.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Одессе. Количество пострадавших увеличилось
Офис Генерального прокурора
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Есть погибшие и раненые
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Одессе. Число пострадавших увеличилось, среди них — экс-нардеп Кивалов
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?