Россия использовала ракету со шрапнелью для удара по Одессе

Российские оккупанты 29 апреля ударили по Одессе ракетой со шрапнелью, предназначенной для ликвидации живой силы.

Российские террористы били ракетой со шрапнелью по мирным жителям Одессы

Удар РФ по Одессе 29 апреля унес жизни 4 одесситов. Ракета, вероятно, была начинена шрапнелью для массового поражения гражданского населения.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что эксперты все еще устанавливают тип вооружения, которым россияне наносили удар.

Но могу констатировать, что на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели, которая используется для уничтожения живой силы и боевых действий. Но не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Дмитрий Плетенчук Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга

Ракетный удар по Одессе: что известно

Прокуратура Одесской области начала расследование удара баллистикой по Одессе по факту нарушения законов и обычаев войны.

На местах происшествия стражи порядка документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Число жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Погибли три женщины и один человек.

По уточненной информации, пострадали 28 человек. Среди них двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи.

В 22.06 Олег Кипер сообщил, что от ракетного удара РФ по Одессе пострадали 32 человека.

Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом…

Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям.