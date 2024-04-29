Росія використала ракету зі шрапнеллю для удару по Одесі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія використала ракету зі шрапнеллю для удару по Одесі

Одеса
Джерело:  Радіо Свобода

Російські окупанти 29 квітня вдарили по Одесі ракетою зі шрапнеллю, яка призначена для ліквідації живої сили.

Російські терористи били ракетою зі шрапнеллю по мирних жителях Одеси

Удар РФ по Одесі 29 квітня забрав життя 4 одеситів. Ракета, ймовірно, була начинена шрапнеллю для масового ураження цивільного населення.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що експерти все ще встановлюють тип озброєння, яким росіяни завдавали удару.

Але можу констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка використовується для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирним жителям.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня

Ракетний удар по Одесі: що відомо

Прокуратура Одеської області розпочала розслідування щодо удару балістикою по Одесі за фактом порушення законів та звичаїв війни.

На місцях подій правоохоронці документують наслідки збройної агресії РФ. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік.

За уточненою інформацією, постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі.

О 22.06 Олег Кіпер повідомив, що від ракетного удару РФ по Одесі постраждало 32 людини.

Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом…

Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель.

Станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе.

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