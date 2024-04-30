В Одессе возросло число погибших из-за ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Одессе возросло число погибших из-за ракетной атаки РФ

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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Число жертв в результате российского ракетного удара по Одессе 29 апреля возросло до 5. В больнице скончался один из раненых.

В Одессе 5 погибших в результате ракетного удара РФ

К сожалению, количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В больнице скончался мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близкие, — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По словам главы ОВА, в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. 8 человек в тяжелом состоянии, из них 4 — в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.

Россия атаковала Одессу 29 апреля

29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Сообщалось о 4 погибших и 32 пострадавших, а также пожаре в доме эксдепутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета.

Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом…

Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям.

Как впоследствии заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, ракета, вероятно, была начинена шрапнелью для массового поражения гражданского населения.

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