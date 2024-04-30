В Одессе возросло число погибших из-за ракетной атаки РФ

Число жертв в результате российского ракетного удара по Одессе 29 апреля возросло до 5. В больнице скончался один из раненых.
В Одессе 5 погибших в результате ракетного удара РФ
По словам главы ОВА, в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. 8 человек в тяжелом состоянии, из них 4 — в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.
Россия атаковала Одессу 29 апреля
29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Сообщалось о 4 погибших и 32 пострадавших, а также пожаре в доме эксдепутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета.
Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом…
Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям.
Как впоследствии заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, ракета, вероятно, была начинена шрапнелью для массового поражения гражданского населения.
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