В Одесі зросла кількість загиблих через ракетну атаку РФ

Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по Одесі 29 квітня зросла до 5. У лікарні помер один з поранених.

В Одесі 5 загиблих внаслідок ракетного удару РФ

На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьки, — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Поширити

За словами голови ОВА, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. 8 людей важкому стані, з них 4 − у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

Росія атакувала Одесу 29 квітня

29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Повідомлялося про 4 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.

Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом…

Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель.