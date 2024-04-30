В Одесі зросла кількість загиблих через ракетну атаку РФ

Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по Одесі 29 квітня зросла до 5. У лікарні помер один з поранених.
В Одесі 5 загиблих внаслідок ракетного удару РФ
За словами голови ОВА, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. 8 людей важкому стані, з них 4 − у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
Росія атакувала Одесу 29 квітня
29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Повідомлялося про 4 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.
Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом…
Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель.
Як згодом заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, ракета, ймовірно, була начинена шрапнеллю для масового ураження цивільного населення.
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