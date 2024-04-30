В Одесі зросла кількість загиблих через ракетну атаку РФ
Категорія
Україна
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В Одесі зросла кількість загиблих через ракетну атаку РФ

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по Одесі 29 квітня зросла до 5. У лікарні помер один з поранених.

В Одесі 5 загиблих внаслідок ракетного удару РФ

На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьки, — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами голови ОВА, у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. 8 людей важкому стані, з них 4 − у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

Росія атакувала Одесу 29 квітня

29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Повідомлялося про 4 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.

Росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом…

Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель.

Як згодом заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, ракета, ймовірно, була начинена шрапнеллю для масового ураження цивільного населення.

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Категорія
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Категорія
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Дата публікації
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Категорія
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