Уночі 1 травня внаслідок нової ракетної атаки РФ на Одесу загинуло троє людей, ще троє отримали поранення.
Росія продовжує тероризувати Одесу
Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, противник атакував Одесу балістичними ракетами.
У результаті потужного удару загинули троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Окрім того, вказано, що є пошкодження цивільної інфраструктури.
На нову атаку ворога також відреагував мер Одеси Геннадій Труханов.
За його словами, внаслідок удару Росії постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері.
Також повідомляється, що на місці події розпочав роботу оперативний штаб районної адміністрації.
Окрім того, відомо, що вночі над Одесою вдалося збити розвідувальні російські дрони.
Атака РФ на Одесу 29 квітня
Близько 18:28 у місті прогримів потужний вибух.
Внаслідок ворожого удару загинули пʼять людей і ще 30 поранені, серед яких двоє дітей та вагітна жінка. Пʼятеро поранених у вкрай важкому стані.
Серед поранених екснардеп та ректор Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов.
Також повідомляється, що російська ракета вбила проректора академії Міжнародного гуманітарного університету Бориса Васильєва.
Прокуратура вважає, що військове керівництво РФ свідомо вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракетою “Іскандер” із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше цивільних.
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