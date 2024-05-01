Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я, — написав Геннадій Труханов.