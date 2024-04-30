У Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про масовану атаку ATACMS

У тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої вночі 30 квітня було чутно потужні вибухи.

Що відомо про “бавовну” в Криму

Як повідомляють росЗМІ, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм . Попередньо нібито працювало ППО.

За словами місцевих, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків, — йдеться в дописі. Поширити

У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.

Окрім цього окупанти РФ приблизно на годину перекривали Кримський міст.

Згодом росіяни заявили, що Крим був атакований ракетами ATACMS. Загалом було нібито запущено від 11 до 15 ракет.

Основною задачою атаки окупанти назвали “військові аеродроми та райони ППО”.

ЗСУ готуються до знищення Кримського мосту

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, незаконно побудований Кримський міст залишається ціллю українських військових.

Очільник української військової розвідки підкреслив, що російські окупанти намагаються тримати посилену оборону мосту, однак ГУР та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — підкреслив Буданов. Поширити

До слова, за словами високопосадовців з Міноборони США, українські військові зможуть використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

Зазначається, що використання далекобійних ракет ATACMS дозволить українським військовим глибше проникнути в окуповані Росією частини України і завдавати ударів по вузлах постачання окупаційної армії РФ на південному сході.

Ракетні системи ATACMS також дозволять Україні посилити тиск на окупований Росією Крим.