В Крыму раздались мощные взрывы. Россияне заявили о массированной атаке ATACMS

Во временно оккупированных Симферополе и Джанкое ночью 30 апреля были слышны мощные взрывы.

Что известно о "бавовне" в Крыму

Как сообщают росСМИ, были громкие взрывы над Симферополем и Джанкоем. Предварительно якобы работало ПВО.

По словам местных, первые взрывы прогремели примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков, — говорится в сообщении. Поделиться

В Джанкое расположен аэродром окупантов и базируется одна из бригад россиян.

Кроме этого оккупанты РФ примерно на час перекрывали Крымский мост.

Впоследствии россияне заявили, что Крым был атакован ракетами ATACMS. В общей сложности было якобы запущено от 11 до 15 ракет.

Основной задачей атаки оккупанты назвали "военные аэродромы и районы ПВО".

ВСУ готовятся к уничтожению Крымского моста

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается целью украинских военных.

Глава украинской военной разведки подчеркнул, что российские оккупанты пытаются держать усиленную оборону моста, однако ГУР и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и ограждают. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов. Поделиться

К слову, по словам чиновников из Минобороны США, украинские военные смогут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

Отмечается, что использование дальнобойных ракет ATACMS позволит украинским военным глубже проникнуть в оккупированные Россией части Украины и наносить удары по узлам снабжения оккупационной армии РФ на юго-востоке.

Ракетные системы ATACMS также позволят Украине усилить давление на оккупированный Россией Крым.