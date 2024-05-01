Россия снова ударила баллистикой по Одессе — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова ударила баллистикой по Одессе — есть погибшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
ГСЧС
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Ночью 1 мая в результате новой ракетной атаки РФ на Одессу погибли три человека, еще трое получили ранения.

Россия продолжает терроризировать Одессу

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, противник атаковал Одессу баллистическими ракетами.

В результате мощного удара погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, указано, что есть повреждения гражданской инфраструктуры.

На новую атаку противника также отреагировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, в результате удара России пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери.

Также сообщается, что на месте происшествия приступил к работе оперативный штаб районной администрации.

Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я очень прошу вас максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья, — написал Геннадий Труханов.

Кроме того, известно, что ночью над Одессой удалось сбить разведывательные российские дроны.

Атака РФ на Одессу 29 апреля

Около 18:28 в городе прогремел мощный взрыв.

В результате вражеского удара погибли пять человек и еще 30 ранены, среди которых двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии.

Среди раненых — экс-нардеп и ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов.

Также сообщается, что российская ракета убила проректора Академии Международного гуманитарного университета Бориса Васильева.

Прокуратура считает, что военное руководство РФ сознательно ударило 29 апреля по Одессе баллистической ракетой “Искандер” с кассетным боезарядом, чтобы убить как можно больше гражданских.

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