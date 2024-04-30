Россия готовит масштабное наступление, но есть одно "но"

Как сообщает американский Институт изучения войны, армия РФ планирует новое мощное наступление на украинском фронте, однако никто пока не знает, на каком направлении будет сосредоточен удар врага. Вполне возможно, что власти России пока не определились.

Наступление российских войск может начаться в скором времени

Команда ISW пришла к выводу, что по состоянию на сегодня стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки заставляет вражеское командование сделать четкий выбор:

или продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровск; или попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Часового Яра.

Кроме того, указано, что в последнее время армия РФ смогла добиться незначительных тактических успехов к северо-западу и юго-западу от Авдеевки, но за последние сутки не совершили существенных прорывов на Авдеевском направлении.

Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 29-30 апреля

Согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было зафиксировано 115 боевых столкновений.

Кроме того, сообщается, что противник нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и мирным городам и селам.

В то же время наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения, — сказано в отчете Генштаба. Поделиться

Так, 29 апреля украинская авиация нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава армии РФ.