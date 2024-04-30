Росія готує масштабний наступ, але є одне "але"

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, армія РФ планує новий потужний наступ на українському фронті, однак ніхто поки не знає, на якому з напрямків буде зосереджений удар ворога. Цілком можливо, що влада Росії поки не визначилася.

Наступ російських військ може розпочатися незабаром

Команда ISW дійшла висновку, що станом на сьогодні стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки змушує вороже командування зробити чіткий вибір:

або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ; або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.

Окрім того, наголошується, що протягом останнього часу армія РФ змогла добитися незначних тактичних успіхів на північний захід і південний захід від Авдіївки, але за останню добу не здійснили суттєвих проривів на Авдіївському напрямку.

Що відомо про ситуацію на фронті станом на 29-30 квітня

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби було зафіксовано 115 бойових зіткнень.

Окрім того, наголошується, що противник завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників та мирних містах і селах.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення, — йдеться у звіті Генштабу. Поширити

Так, 29 квітня українська авіація завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу армії РФ.