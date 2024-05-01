По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, в ночь на 1 мая оккупационная армия РФ нанесла удар по Одессе тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".
Что известно о последствиях ракетного удара окупантов по Одессе
Евлаш подчеркнул, что военные преступники из армии РФ избрали Одессу и Харьков ключевыми целями для собственных воздушных атак.
Известно, что во время ракетной атаки по Одессе российские оккупанты повредили Представительство уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.
Что говорят в Силах обороны юга Украины
Представители ОСУВ "Одесса" отметили, что в ночь на 1 мая враг нанес ракетный удар по Одессе с территории оккупированного Крыма.
В результате ракетного удара ранены и убиты, повреждены дома, проводят контрдиверсионные мероприятия по поиску возможных приспешников российских террористов.
Директор одной из городских больниц Денис Себов рассказал журналистам, что в это медицинское учреждение ночью доставлен 42-летний мужчина, получивший из-за ракетной атаки множественные ранения, перелом бедра, есть подозрение на другие травмы, в частности, — разрыв селезенки.
После оперативного вмешательства пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации.
Врач добавил, что в этом же заведении остаются десять пострадавших в результате ракетного удара 29 апреля, в том числе два человека в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух пациентов удалось стабилизировать, но они все еще в отделении интенсивной терапии.
В мэрии Одессы отметили, что вражескими ракетными ударами были повреждены здания на территории Приморского района города — выбиты двери, окна и т.д.
Утром начал работать оперативный штаб на улице Канатной, где предоставляют консультации по оформлению материальной помощи взамен выбитых окон и дверей.
В Одесской ОВА подчеркнули, что в связи с трагедией, произошедшей из-за ракетных ударов и приведшей к гибели людей, 2 мая в регионе объявлены днем траура.
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