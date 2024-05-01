В Воздушных силах раскрыли подробности ракетного удара армии РФ по Одессе
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах раскрыли подробности ракетного удара армии РФ по Одессе

Воздушные Силы ВСУ
Ракетный удар РФ по Одессе
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По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, в ночь на 1 мая оккупационная армия РФ нанесла удар по Одессе тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Что известно о последствиях ракетного удара окупантов по Одессе

Евлаш подчеркнул, что военные преступники из армии РФ избрали Одессу и Харьков ключевыми целями для собственных воздушных атак.

Сейчас он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы. В результате чего есть погибшие и пострадавшие люди, — отметил представитель ПС ВСУ.

Известно, что во время ракетной атаки по Одессе российские оккупанты повредили Представительство уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

К тому моменту, к счастью, в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не получил травм. Однако для того, чтобы принимать посетителей и возобновить работу, нам нужно время. Мы уже работаем над ликвидацией всех последствий обстрела, — отметил по этому поводу омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что говорят в Силах обороны юга Украины

Представители ОСУВ "Одесса" отметили, что в ночь на 1 мая враг нанес ракетный удар по Одессе с территории оккупированного Крыма.

В результате ракетного удара ранены и убиты, повреждены дома, проводят контрдиверсионные мероприятия по поиску возможных приспешников российских террористов.

С ночи ведутся работы по устранению последствий атаки. Информация о пострадавших и погибших уточняется, отмечают представители Сил обороны юга.

Директор одной из городских больниц Денис Себов рассказал журналистам, что в это медицинское учреждение ночью доставлен 42-летний мужчина, получивший из-за ракетной атаки множественные ранения, перелом бедра, есть подозрение на другие травмы, в частности, — разрыв селезенки.

После оперативного вмешательства пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации.

Врач добавил, что в этом же заведении остаются десять пострадавших в результате ракетного удара 29 апреля, в том числе два человека в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух пациентов удалось стабилизировать, но они все еще в отделении интенсивной терапии.

В мэрии Одессы отметили, что вражескими ракетными ударами были повреждены здания на территории Приморского района города — выбиты двери, окна и т.д.

Утром начал работать оперативный штаб на улице Канатной, где предоставляют консультации по оформлению материальной помощи взамен выбитых окон и дверей.

В Одесской ОВА подчеркнули, что в связи с трагедией, произошедшей из-за ракетных ударов и приведшей к гибели людей, 2 мая в регионе объявлены днем траура.

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