Дві українські ГЕС виведено з експлуатації через обстріли РФ — Укргідроенерго

В Україні вивели з експлуатації дві ГЕС, які постраждали внаслідок російських обстрілів 8 травня.

Дві ГЕС виведено з експлуатації

Як повідомили в "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень.

Зазначається, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі, — наголошують у "Укргідроенерго". Поширити

Масований обстріл України 8 травня

8 травня росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях — Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

В “Укренерго” уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів “Укренерго” в центральному регіоні.

Через дефіцит в енергосистемі після ракетно-дронової атаки росіян для промисловості та бізнесу по всій Україні ввечері 8 травня обмежували електропостачання.