Дві українські ГЕС виведено з експлуатації через обстріли РФ — Укргідроенерго

В Україні вивели з експлуатації дві ГЕС, які постраждали внаслідок російських обстрілів 8 травня.
Дві ГЕС виведено з експлуатації
Як повідомили в "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень.
Зазначається, що знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.
Масований обстріл України 8 травня
8 травня росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".
Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях — Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.
В “Укренерго” уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів “Укренерго” в центральному регіоні.
Через дефіцит в енергосистемі після ракетно-дронової атаки росіян для промисловості та бізнесу по всій Україні ввечері 8 травня обмежували електропостачання.
Сили ППО знищили 39 з 55 запущених ракет та 20 з 21 безпілотника.
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