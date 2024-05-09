Войска РФ утром 9 мая обстреляли город Никополь Днепропетровской области. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг обстрелял город из артиллерии.
Последствия обстрела Никополя 9 мая
В результате артиллерийского огня 62-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на месте от травм. 39-летний и 67-летний мужчины получили ранения и были госпитализированы.
Как сообщил Сергей Лысак, враг попал и в дома, магазины и другие сооружения.
На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.
Что известно о ночной атаке РФ на Украину
РФ для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью применили два десятка дронов-камикадзе типа "Шахед".
Силы ПВО ликвидировали 17 из них. Уточняется, что противник в ночь на 9 мая запускал 20 ударных беспилотников из мыса Чауда (оккупированный Крым).
Войска РФ после полуночи запустили группу ударных беспилотников в сторону Одесской области.
Также стало известно, что россияне ударили дронами по Николаевщине.
Из-за попадания беспилотника частично разрушено двухэтажное здание бывшего Дома культуры в Первомайской общине — там загорелся пожар.
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