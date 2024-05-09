Армия РФ обстреляла Никополь — погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Никополь — погибли два человека

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Обстрел Никополя
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Войска РФ утром 9 мая обстреляли город Никополь Днепропетровской области. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг обстрелял город из артиллерии.

Последствия обстрела Никополя 9 мая

В результате артиллерийского огня 62-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на месте от травм. 39-летний и 67-летний мужчины получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщил Сергей Лысак, враг попал и в дома, магазины и другие сооружения.

Там загорелся частный дом. Еще 2 – изуродованы. Задело и 5 многоквартирных домов. Побило магазин, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

Что известно о ночной атаке РФ на Украину

РФ для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью применили два десятка дронов-камикадзе типа "Шахед".

Силы ПВО ликвидировали 17 из них. Уточняется, что противник в ночь на 9 мая запускал 20 ударных беспилотников из мыса Чауда (оккупированный Крым).

Войска РФ после полуночи запустили группу ударных беспилотников в сторону Одесской области.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области, — отметил генерал Николай Олещук.

Также стало известно, что россияне ударили дронами по Николаевщине.

Из-за попадания беспилотника частично разрушено двухэтажное здание бывшего Дома культуры в Первомайской общине — там загорелся пожар.

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