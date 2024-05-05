Россия атаковала Харьков. В результате обстрела ранены, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Харьков. В результате обстрела ранены, среди них ребенок

ДСНС Украины
атака
Read in English
Читати українською

Российская армия в ночь на 5 мая ударила по Харькову. В результате атаки пять человек получили ранения, среди них ребенок.

Что известно об атаке РФ по Харькову

Как отмечается, россияне ударили дронами по частному сектору Харькова. В результате взрыва повреждены жилые дома и другие дворовые застройки.

Как сообщили спасатели, по двум адресам вспыхнули пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль. Огонь распространился около 200 квадратных метров.

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок.

Что известно о ночной атаке РФ на Украину

5 мая российские войска выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 23 "Шахеда". Как отмечается, вражеские беспилотники этой ночью сбивали в трех областях, а именно:

  • Харьковской,

  • Херсонской,

  • Днепропетровская область.

Известно, что ночью в Харькове раздавались взрывы. Также в результате атаки повреждения в Днепре и области.

В частности, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что ночью бойцы Воздушного командования «Восток» уничтожили 12 беспилотников над Днепропетровщиной — по одному избили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять — в Днепровском.

Из-за падения обломков и попадания в Днепр повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка. В Слобожанской общине разбиты два автомобиля, задел и магазин. Погибших и пострадавших нет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики оценили планы РФ по наступлению на Сумы и Харьков
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть пострадавшие
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 23 "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
пво

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?