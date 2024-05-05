Россия атаковала Харьков. В результате обстрела ранены, среди них ребенок

Российская армия в ночь на 5 мая ударила по Харькову. В результате атаки пять человек получили ранения, среди них ребенок.

Что известно об атаке РФ по Харькову

Как отмечается, россияне ударили дронами по частному сектору Харькова. В результате взрыва повреждены жилые дома и другие дворовые застройки.

Как сообщили спасатели, по двум адресам вспыхнули пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль. Огонь распространился около 200 квадратных метров.

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок.

Что известно о ночной атаке РФ на Украину

5 мая российские войска выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 23 "Шахеда". Как отмечается, вражеские беспилотники этой ночью сбивали в трех областях, а именно:

Харьковской,

Херсонской,

Днепропетровская область.

Известно, что ночью в Харькове раздавались взрывы. Также в результате атаки повреждения в Днепре и области.

В частности, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что ночью бойцы Воздушного командования «Восток» уничтожили 12 беспилотников над Днепропетровщиной — по одному избили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять — в Днепровском.