Россия атаковала Харьков. В результате обстрела ранены, среди них ребенок

Российская армия в ночь на 5 мая ударила по Харькову. В результате атаки пять человек получили ранения, среди них ребенок.
Что известно об атаке РФ по Харькову
Как отмечается, россияне ударили дронами по частному сектору Харькова. В результате взрыва повреждены жилые дома и другие дворовые застройки.
Как сообщили спасатели, по двум адресам вспыхнули пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль. Огонь распространился около 200 квадратных метров.
По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок.
Что известно о ночной атаке РФ на Украину
5 мая российские войска выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 23 "Шахеда". Как отмечается, вражеские беспилотники этой ночью сбивали в трех областях, а именно:
Харьковской,
Херсонской,
Днепропетровская область.
Известно, что ночью в Харькове раздавались взрывы. Также в результате атаки повреждения в Днепре и области.
В частности, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что ночью бойцы Воздушного командования «Восток» уничтожили 12 беспилотников над Днепропетровщиной — по одному избили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять — в Днепровском.
Из-за падения обломков и попадания в Днепр повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка. В Слобожанской общине разбиты два автомобиля, задел и магазин. Погибших и пострадавших нет.
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