Росія атакувала Харків. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них дитина

Російська армія в ніч на 5 травня вдарила по Харкову. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення, серед них дитина.

Що відомо про атаку РФ по Харкову

Як зазначається, росіяни вдарили дронами по приватному сектору Харкова. Від вибуху пошкоджені житлові будинки та інші надвірні забудови.

Як повідомили рятувальники, за двома адресами спалахнули пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль. Вогонь поширився на близько 200 квадратних метрів.

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали п'ятеро осіб, серед них дитина.

Що відомо про нічну атаку РФ на Україну

5 травня російські війська випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 23 "Шахеди". Як зазначається, ворожі безпілотники цієї ночі збивали у трьох областях, а саме у:

Харківській,

Херсонській,

Дніпропетровській областях.

Відомо, що вночі у Харкові лунали вибухи. Також внаслідок атаки є пошкодження у Дніпрі та області.

Зокрема очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомляв, що вночі бійці Повітряного командування «Схід» знищили 12 безпілотників над Дніпропетровщиною — по одному збили в Криворізькому і Нікопольському районах, ще десять — у Дніпровському.