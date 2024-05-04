Війська РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Є постраждалі

Вдень 4 травня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Є інформація про постраждалих.

Удар РФ по Харкову 4 травня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про російський удар по цивільній інфраструктурі Харкова.

За його даними, троє цивільних зазнали поранень внаслідок ракетного удару.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару почалася сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.

Ситуація у Харкові та області

За даними ОВА, близько 14:00 4 травня російські окупанти артилерією обстріляли село Одноробівку.

У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.

Пізніше окупанти завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки Харківського району.

Через удар по приватному будинку постраждала 74-річна жінка, її госпіталізована до медичної установи.

Вночі внаслідок ударів «Шахедами» по Харкову горіли двохповерхова офісна та складська будівлі. А також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини.

В обід наслідок обстрілу у Харкові горів приватний будинок, конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі. Загалом пошкоджено 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Постраждали двоє чоловіків 66 та 77 років. Загинула 82-річна жінка.

Зранку у Чугуєві внаслідок російського обстрілу РСЗВ та ЗРК С-300 пошкоджено будинок, квартири, 2 автомобілі. Поранено 3 людини.