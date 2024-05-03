Росія атакувала приватний центр Харкова. Загинула жінка
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала приватний центр Харкова. Загинула жінка

Ігор Терехов
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Російські війська вдарили по приватному центру Харкова. Попередньо, відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку.

Що відомо про обстріл РФ Харкова

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, відомо про щонайменше одного постраждалого.

За словами Терехова, зруйновані кілька будинків, під завалами ще можуть знаходитися люди. Триває пошуково-рятувальна операція. Також відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

Нацполіція уточнює, що під ударом опинився Холодногірський район Харкова. Попередньо, росіяни скинули керовану авіабомбу, горить двоповерховий будинок.

Яка ситуація у Харкові та області

Нагадаємо, що Харківська область майже повністю була звільнена від російських окупантів восени 2022 року. Проте прикордонні населені пункти майже щоденно обстрілюють російськими окупантами.

Зокрема, на Харків окупанти скидають бомби, зенітні ракети С-300, атакують місто дронами.

Так, 2 травня, росіяни вдарили КАБами по Дергачах Харківської області. Постраждав пенсіонер та шестеро дітей. Поліція Харківської області уточнила, що окупанти поцілили по спортивному клубу, де перебували діти.

Українські військові також повідомляють, що у Росії є план захоплення Харкова та Сум. Проте залишається невідомим, чи зможуть загарбники його здійснити. Українська розвідка вважає, що окупанти не зможуть захопити великі міста.

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