Россия атаковала частный центр Харькова. Погибла женщина

Российские войска ударили по частному центру Харькова. Предварительно известно об одной погибшей женщине пенсионного возраста.
Что известно об обстреле РФ Харькова
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, известно о по меньшей мере одного пострадавшего.
По словам Терехова, разрушены несколько домов, под завалами еще могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция. Также известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами.
Нацполиция уточняет, что под ударом оказался Холодногорский район Харькова. Предварительно, россияне сбросили управляемую авиабомбу, горит двухэтажный дом.
Какая ситуация в Харькове и области
Напомним, что Харьковская область почти полностью была освобождена от российских окупантов осенью 2022 года. Однако пограничные населенные пункты почти ежедневно обстреливаются российскими оккупантами.
В частности, на Харьков оккупанты сбрасывают бомбы, зенитные ракеты С-300, атакуют город дронами.
Так, 2 мая, россияне ударили КАБами по Дергачам Харьковской области. Пострадал пенсионер и шесть детей. Полиция Харьковской области уточнила, что оккупанты попали в спортивный клуб, где находились дети.
Украинские военные также сообщают, что у России есть план захвата Харькова и Сум. Однако остается неизвестным, смогут ли его захватчики осуществить. Украинская разведка считает, что оккупанты не смогут захватить крупные города.
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