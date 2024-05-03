Россия атаковала частный центр Харькова. Погибла женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала частный центр Харькова. Погибла женщина

Игорь Терехов
дснс
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Российские войска ударили по частному центру Харькова. Предварительно известно об одной погибшей женщине пенсионного возраста.

Что известно об обстреле РФ Харькова

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, известно о по меньшей мере одного пострадавшего.

По словам Терехова, разрушены несколько домов, под завалами еще могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция. Также известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами.

Нацполиция уточняет, что под ударом оказался Холодногорский район Харькова. Предварительно, россияне сбросили управляемую авиабомбу, горит двухэтажный дом.

Какая ситуация в Харькове и области

Напомним, что Харьковская область почти полностью была освобождена от российских окупантов осенью 2022 года. Однако пограничные населенные пункты почти ежедневно обстреливаются российскими оккупантами.

В частности, на Харьков оккупанты сбрасывают бомбы, зенитные ракеты С-300, атакуют город дронами.

Так, 2 мая, россияне ударили КАБами по Дергачам Харьковской области. Пострадал пенсионер и шесть детей. Полиция Харьковской области уточнила, что оккупанты попали в спортивный клуб, где находились дети.

Украинские военные также сообщают, что у России есть план захвата Харькова и Сум. Однако остается неизвестным, смогут ли его захватчики осуществить. Украинская разведка считает, что оккупанты не смогут захватить крупные города.

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