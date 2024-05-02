Удар РФ по Дергачам в Харьковской области. Количество пострадавших детей увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Дергачам в Харьковской области. Количество пострадавших детей увеличилось

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Дергачи
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Днем 2 мая российская оккупационная армия атаковала управляемыми авиабомбами Дергачи Харьковской области. Среди пострадавших – 8 детей.

Число раненых детей в Дергачах увеличилось

В результате атаки КАБами города Дергачи пострадали 8 детей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Количество пострадавших детей увеличилось до 8: у одного из мальчиков острая реакция на стресс, у другого легкие повреждения.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Полиция Харьковской области уточнила, что оккупанты попали в спортивный клуб, где находились дети.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В Дергачах от российских КАБов пострадали дети

В 16:00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил об опасности российской атаки для Харькова и Харьковского района. Вскоре появилось сообщение о жертвах удара РФ.

Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Предварительно четверо пострадавших детей.

В 16:38 Синегубов сообщил, что количество пострадавших от российских бомб увеличилось.

На данный момент в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них — дети.

Двое детей получили легкие ранения конечностей, четверо — средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

75-летнему мужчине оказали помощь на месте.

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