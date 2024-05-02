Удар РФ по Дергачам в Харьковской области. Количество пострадавших детей увеличилось

Днем 2 мая российская оккупационная армия атаковала управляемыми авиабомбами Дергачи Харьковской области. Среди пострадавших – 8 детей.
Число раненых детей в Дергачах увеличилось
В результате атаки КАБами города Дергачи пострадали 8 детей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Полиция Харьковской области уточнила, что оккупанты попали в спортивный клуб, где находились дети.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
В Дергачах от российских КАБов пострадали дети
В 16:00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил об опасности российской атаки для Харькова и Харьковского района. Вскоре появилось сообщение о жертвах удара РФ.
В 16:38 Синегубов сообщил, что количество пострадавших от российских бомб увеличилось.
На данный момент в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них — дети.
Двое детей получили легкие ранения конечностей, четверо — средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-