Авиация РФ бомбила Харьковщину. Пострадали дети

Днем 2 мая российская террористическая армия в очередной раз нанесла удар управляемыми авиабомбами по Харьковской области. В городе Дергачи — семеро раненых.

В Дергачах от российских КАБов пострадали дети

В 16:00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил об опасности российской атаки для Харькова и Харьковского района. Вскоре появилось сообщение о жертвах удара РФ.

Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Предварительно четверо пострадавших детей. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Проверка профильными службами и ликвидация последствий.

До отбоя тревоги не покидайте укрытий, возможны повторные удары КАБами.

В 16.32 стало известно, что враг снова атакует Харьков КАБами.

В 16:38 Синегубов сообщил, что количество пострадавших от российских бомб увеличилось.

По состоянию на данный момент в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них — дети. Поделиться

Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо — средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

75-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Россияне КАБами атаковали Дергачи под Харьковом

Как сначала сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей.

По данным главы ОВА, девочки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации.

Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно — управляемыми авиабомбами. В результате удара управляемой авиабомбой является возгорание двухэтажного дома, — добавил Синегубов. Поделиться

Чуть позже Синегубов отметил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех человек.