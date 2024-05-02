Авиация РФ бомбила Харьковщину. Пострадали дети

Днем 2 мая российская террористическая армия в очередной раз нанесла удар управляемыми авиабомбами по Харьковской области. В городе Дергачи — семеро раненых.
В Дергачах от российских КАБов пострадали дети
В 16:00 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил об опасности российской атаки для Харькова и Харьковского района. Вскоре появилось сообщение о жертвах удара РФ.
Проверка профильными службами и ликвидация последствий.
До отбоя тревоги не покидайте укрытий, возможны повторные удары КАБами.
В 16.32 стало известно, что враг снова атакует Харьков КАБами.
В 16:38 Синегубов сообщил, что количество пострадавших от российских бомб увеличилось.
Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо — средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.
75-летнему мужчине оказали помощь на месте.
Россияне КАБами атаковали Дергачи под Харьковом
Как сначала сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей.
По данным главы ОВА, девочки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации.
Чуть позже Синегубов отметил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех человек.
Мальчик 4 года и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-