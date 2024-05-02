Авіація РФ бомбила Харківщину. Постраждали діти

Вдень 2 травня російська терористична армія вчергове завдала удару керованими авіабомбами по Харківській області. У місті Дергачі — семеро поранених.

У Дергачах від російських КАБів постраждали діти

О 16.00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про небезпеку російської атаки для Харкова та Харківського району. Незабаром з’явилося повідомлення про жертви удару РФ.

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Попередньо четверо постраждалих дітей. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Перевірка профільними службами та ліквідація наслідків триває.

До відбою тривоги не покидайте укриттів, можливі повторні удари КАБами.

О 16.32 стало відомо, що ворог знову атакує Харків КАБами.

О 16.38 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від російських бомб збільшилася.

Станом на зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них — діти. Поширити

Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо — середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані.

75-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Росіяни КАБами атакували Дергачі під Харковом

Як спочатку повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок ворожих ударів по Дергачах Харківського району постраждали двоє дітей.

За даними голови ОВА, дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо — керованими авіабомбами. Внаслідок удару керованою авіабомбою є загорання двоповерхового будинку, — додав Синєгубов. Поширити

Трохи пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Дергачах збільшилася до чотирьох людей.